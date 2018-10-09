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Göztepe ile Altınordu, hazırlık maçında karşılaşacak

İki İzmir takımı, Milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Göztepe ile Altınordu, hazırlık maçında karşılaşacak
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09 Ekim 2018 17:15
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Altınordu ile karşılaşacağı hazırlık maçının İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Müsabakanın taraftara kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

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