Göztepe için Tamer Tuna iddiası

Süper Lig takımlarından Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın takımın başına getirileceği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe için Tamer Tuna iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 10:36
Giresunspor yenilgisi, Göztepe'yi karıştırdı. Futbolseverler, Başkan Mehmet Sepil'e sert tepki gösterirken, futbolcuları da yuhaladı.

Göztepe ile 5. maçında 4. yenilgisini alan Sırp hoca El Maestro'yla yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Kurmayların, takımın eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.