Göztepe için Tamer Tuna iddiası

Giresunspor yenilgisi, Göztepe'yi karıştırdı. Futbolseverler, Başkan Mehmet Sepil'e sert tepki gösterirken, futbolcuları da yuhaladı.
Göztepe ile 5. maçında 4. yenilgisini alan Sırp hoca El Maestro'yla yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Kurmayların, takımın eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.
Göztepe ile 5. maçında 4. yenilgisini alan Sırp hoca El Maestro'yla yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Kurmayların, takımın eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.