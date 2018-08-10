Göztepe, Göktuğ ile yola devam dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesi uzatıldı.Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sözleşmesinin 2020-2021 sezonu bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktuğ Bakırbaş, altyapısından yetiştiği ve taraftarı olduğu Göztepe ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Göztepe taraftarına layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Göztepe A Takımı ile Erzurum ve Hollanda kamplarında yer alan altyapı oyuncusu 19 yaşındaki Yalçın Kayan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı duyuruldu.Sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların 2018-2019 sezonu forma numaraları belli oldu.Oyuncuların forma numaraları şöyle:Beto Pimparel 13, Göktuğ Bakırbaş 1, Eren Bilen 24, Arda Özçimen 48, Adama Traore 3, Lamine Gassama 20, Alpaslan Öztürk 5, Andre Castro 8, Andre Poko 17, Berkan Emir 41, Deniz Kadah 63, Erol Hakan Sepil 99, Hakan Çinemre 4, Axel Ngando 11, Halil Akbunar 7, Fausto Grillo 26, Nabil Ghilas 9, Samed Ali Kaya 77, Tayfur Bingöl 75, Wallace Reis 25, Yasin Öztekin 23, Yoan Gouffran 10, Yalçın Kayan 30, Kerem Atakan Kesgin 60, Kadu 44, Doğanay Kılıç 55, Titi 2.