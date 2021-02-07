Göztepe, Gaziantep maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe kafilesi, hava yoluyla Gaziantep'e gidecek.
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Gaziantep-Göztepe karşılaşması, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe kafilesi, hava yoluyla Gaziantep'e gidecek.
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Gaziantep-Göztepe karşılaşması, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.