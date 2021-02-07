Göztepe, Gaziantep maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Gaziantep maçına hazır
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07 Şubat 2021 14:38
Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla Gaziantep'e gidecek.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Gaziantep-Göztepe karşılaşması, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.



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