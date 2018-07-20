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Göztepe, Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Göztepe, Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı!
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20 Temmuz 2018 22:42
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.

Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.

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