Göztepe, Deniz Kadah'ı kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan Deniz Kadah'ı transfer etti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.