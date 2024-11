Göztepe'den İstanbul'da müthiş geri dönüş

Süper Lig'de milli aranın ardından 13'üncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Göztepe, görkemli bir galibiyete imza attı. Maçın ilk 10 dakikasında rakibi karşısında şok gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İzmir ekibi, muhteşem bir dönüş gerçekleştirip zorlu deplasmandan 4-2 kazanarak ayrıldı. Müthiş bir performans gösteren İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, 90 dakika bitiminde Tüpraş Stadyumu'na gelen taraftarıyla galibiyet coşkusunu doyasıya kutladı. Göztepe, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltip 5'inci sıraya adını yazdırdı.



Göztepe, ayrıca bu sezon Beşiktaş maçıyla birlikte ilklere de imza attı. İlk deplasman galibiyetini elde eden İzmir ekibi, rakibini bu statta da ilk kez yenmenin mutluluğunu yaşadı. Dış sahada şu ana kadar oynadığı 5 maçın 2'sini berabere tamamlayıp 3'ünü kaybeden Göztepe, şeytanın bacağını kırmış oldu. Göztepe, gurbette Antalyaspor ve Alanyaspor'la berabere kalırken, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kaybetmişti. İstanbul'dan zaferle dönen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maçın ardından önemli mesajlar verdi.



HEDEF AVRUPA KUPALARI



Sezon başında 'Hedefimiz Avrupa' diyen Bulgar çalıştırıcı, "Avrupa kupalarına katılma hedefini ben koydum ve oyuncularım bu hedefi takip ediyor. Hayatta her zaman hedeflerimi yükseğe koyarım. Eğer iyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilirsek Avrupa hedefi bizim için uzak olmayacak" dedi.



Her maç takımın elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Benim kendi felsefem hedefe ulaşmak için çok çalışmak. Türkiye'de görebildiğimiz gibi çok iyi takımlar var. Daha önceki haftalar 2 golle öne geçtiğimiz maçları bile kaybettik ve burada gerçekten ligin kalitesi de ortaya çıkıyor. Bizim şu anda iyi oynamaya devam etmemiz lazım" yorumunu yaptı.



'REHAVETE ASLİ İZİN VERMEM'



Süper Lig'in yeni ve en genç takımı olduklarına dikkat çeken Stoilov, "Genç olmamız nedeniyle Avrupa yolunda rehavete asla izin veremeyiz. İnişli çıkışlı bir şekilde hareket eder, bir maç kazanır sonra kaybeder ya da istediklerimizi başaramazsak o zaman bu hedef uzaklaşır. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularda rehavet zaman zaman gerçekleşebiliyor. Ama biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız. Bunun da bir garantisi yok ama takımımızın ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacağız. Şu anda bizim adımıza en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.



BOKELE ÖNCE ÜZÜLDÜ SONRA SEVİNDİ



Göztepe'nin Fransız stoperi Malcom Bokele, Beşiktaş deplasmanında iki duyguyu birden yaşadı. Önce 9'uncu dakikada kaleci Lis'in geri pası sonrası kendi havalarını havalandırıp büyük üzüntü yaşayan Bokele, 3 dakika sonra Beşiktaş'a ağları sarsıp galibiyet ateşini yaktı. 24 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Elbette kendi ağlarıma atınca üzüldüm ama ben profesyonelim. İşime odaklandım. Takımımız müthiş bir mücadele örneği gösterip kazandı. Çok mutluyum" dedi.



ROMULO BU KEZ SERVİS YAPTI



İzmir ekibinin en golcü oyuncularından Brezilyalı Romulo, Beşiktaş maçında ağları sarsamasa da yaptığı iki asistle yıldızlaştı. Maçın tamamında sahada kalan 22 yaşındaki forvet, önce 82'nci dakikada Fofana'nın golünde müthiş bir pas çıkardı. Ardından 90'da kontratağa kalkan Göztepe'de bu kez Tijanic'e adeta 'Al da at' dedi. Göztepe hücumunun en etkili isimlerinden olan Romulo, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleye damga vuran isimlerden oldu.



ISAAC SOLET KORKUTTU



Göztepe'de orta sahanın en dinamik oyuncularından olan Isaac Solet'in sakatlanması ise teknik ekibi üzdü. Mücadelenin 43'üncü dakikasında Beşiktaş ceza alanında acılar içinde yerden akalan Orta Afrikalı futbolcu, müsabakaya devam edemedi. Göztepe bu pozisyonda penaltı beklerken, Solet oyundan sekerek çıktı. Yerini Victor Hugo'ya bırakan Solet, karşılaşma sonunda koltuk değnekleriyle sevince katıldı. Solet'in çekilecek MR'nın ardından durumu netlik kazanacak.



NÖBETÇİ GOLCÜ FOFANA



Göztepe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı golcü Fofana, yine son dakikalarda sahne aldı. Genelde müsabakalara yedek başlayan Fildişi Sahilli oyuncu, 82'nci dakikada attığı golle Beşiktaş'ın tamamen gardını düşürdü. Takımını, İstanbul'da 3-2 öne geçiren golü atan Fofana, 7'nci haftada oynanan ve 3-2 kazanılan Sivasspor maçında da oyuna sonradan girip 90+4'üncü dakikada attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.