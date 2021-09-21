Göztepe'de taşlar yerinden oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de Altay'a yenilerek yara alan Göztepe'de on birde taşlar yerinden oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin, yarın evinde Hatayspor ile oynayacağı kritik maçta teknik direktör Nestor El Maestro on birde köklü değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sırp teknik adamın öncelik verdiği mevki ise savunma olacak. 5 maçta kalesinde 7 gol gören Göztepe'de stoper Kahraman ve sol bek Berkan'ın kulübeye çekilmesi gündemde.



ANGEL'IN MAÇ EKSİĞİ VAR



Ligde son üç maçtır forma giyemeyen Atınç Nukan'ın, Dino ile birlikte savunmanın ortasında görevlendirilmesi bekleniyor. Maestro'nun stoper olarak Wilker Angel gibi bir alternatifi de olmasına rağmen oyuncuyu maç eksiği nedeniyle tercih etmeyecek. Sol bekte aksayan Berkan'ın yerine de savunmanın solunda yedek Dzenan Burekovic'in forma giymesi yüksel ihtimal.



