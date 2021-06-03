Göztepe'de Halil tepkisi: 'Tarihte örneği yok'

Başkanı'ın A Milli Takımımızın EURO 2020 için belirlenen 26 kişilik kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi.GözGöz TV'ye konuşan Sepil, bu kararın tarihte bir ilk olduğunu vurgularken, "Halil hiç tartışmadan Türk futbolunun yükselen bir değeri. Bugün eğer Halil, Milli Takım'a seçilmediyse büyük haksızlık olarak görürüm.Bunun da Türkiye'deki çarpık futbol mantalitesinin ürünü olduğunu düşünüyorum. Kişilere saldırmadığım için zaman zaman eleştiriliyorum." ifadelerini kullandı.27 yaşındaki Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon 42 maçta oynarken, 10 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.