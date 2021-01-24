Göztepe Anderson Esiti'nin transferini açıkladı

Göztepe kulübü, Yunanistan ekibi PAOK'tan Anderson Esiti'yi kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe Anderson Esiti'nin transferini açıkladı
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24 Ocak 2021 01:06
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Yunanistan'ın PAOK takımından Nijeryalı futbolcu Anderson Esiti ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Esiti'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Portekiz temsilcisi Leixoes'te profesyonel olan Esiti, aynı ülkede Estoril'de forma giydikten sonra Belçika'da Gent ve Yunanistan'da PAOK takımlarında mücadele etti.



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