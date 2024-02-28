Göztepe, 1. Lig'de ikinci yarının lideri

1'inci Lig'de bitime 10 maç kala Süper Lig yarışında en yakın rakibi Kocaelispor'a 5 puan fark atan Göztepe, sezonun ikinci yarısında en iyi performans gösteren takım oldu.



Sarı-kırmızılılar 2024 yılında çıktığı 7 maçın 5'ini kazanıp, 2 beraberlik elde etti. Bu periyotta 17 puan toplayan sarı-kırmızılılar, lider Eyüpspor, Kocaelispor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Boluspor'u geride bıraktı. Göztepe ile birlikte ikinci devrede en iyi çıkışı Boluspor gösterdi. Boluspor da Göz-Göz gibi 7 maçta 17 puan aldı. İzmir ekibi, Bolu'ya göre çok daha fazla gol atıp averajda büyük üstünlük kurdu.



Ligde 58 puanla zirveye kurulan Eyüpspor ise 7 müsabakada 16 puanı hanesine yazdırdı. Bodrum FK 13, Kocaelispor 11, Bandırmaspor 10, Sakaryaspor 8 puan topladı. Göztepe sezonun ikinci yarısında Sakaryaspor'u 2-1, Ümraniyespor'u 4-1, Altay'ı 4-0, Bandırmaspor'u 2-0, Adanaspor'u da 3-0 yendi. Göztepe, deplasmanda Çorum FK ile 1-1, evinde de Manisa FK ile golsüz eşitliği bozamadı.



Ligde pazar günü kendisi gibi çok iyi performans sergileyen Boluspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmayı kazanması halinde önemli bir virajı dönmüş olacak.





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