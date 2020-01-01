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Gordon'ın sakatlığı ciddi çıkmadı, Rockets derin bir "oh" çekti!

Houston Rockets, Eric Gordon'ın ayak bileği sakatlığı hakkında kritik bir güncelleme yaptı ve röntgen sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, Eric Gordon'ın ayak bileği sakatlığı hakkında kritik bir güncelleme yaptı ve röntgen sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Houston Chronicle yazarı Jonathan Feigen, durumla ilgili şu tweet'i attı:

"Eric Gordon'ın sol bileğindeki röntgen sonuçları negatif çıktı. Rockets yarın daha fazlasını öğrenecek, ancak Mike D'Antoni birkaç gün oynamayacağını söyledi."

Dün gece ESPN Wide Spor Kompleksi'nde Boston Celtics'e karşı yapılan hazırlık maçının ikinci çeyreğinde, Gordon sahadan takım arkadaşlarının yardımıyla çıkarılabilmişti. Geçmişte ayak bileğinden birçok kez sıkıntı yaşadığı bilinen Gordon'ın, sol ayağının üzerine basamadığı görülmüştü.

Rockets başantrenörü D'Antoni de, Gordon'ın birkaç gün oynamayacağını doğruladı. Gordon'ın, Pazar günü Dallas Mavericks'e karşı Rockets'ın sezonu açacağı karşılaşma için hazır olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.


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