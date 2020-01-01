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Gordon: "Önüme bakmanın zamanı geldi"

Orlando Magic forveti Aaron Gordon, halen Miami Heat oyuncusu Derrick Jones Jr.'a Smaç Yarışmasını kaybettiği için üzgün olsa da, önüne bakmanın zamanının geldiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon, halen Miami Heat oyuncusu Derrick Jones Jr.'a Smaç Yarışmasını kaybettiği için üzgün olsa da, önüne bakmanın zamanının geldiğini söyledi.

Gordon, sezonun ikinci yarısında daha önemli işleri olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Kesinlikle bu konuda üzgünüm. Biraz sinirli ve kızgınım. Ama sorun değil, gerçekten değil. Önümüze bakmalıyız çünkü artık geride kaldı. Bence bu yıllarca konuşulacak bir şey, ki bu gerçekten harika. Ama aynı zamanda, geride kaldı."

Gordon, evinde iki smaç yarışması kupası olması gerektiğine inandığını belirtmişti.

Bu sezon 49 maçta Gordon, Magic formasıyla 14.2 sayı, 7.3 ribaund ve 3.1 asist ile oynuyor.

Magic, sezonda 24-31 derecesinde ve Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada.


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