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Gordon: "Kendimi öldürmeye takıntılıydım..."

Eski NBA oyuncusu Ben Gordon, The Players Tribune'da paylaştığı yeni bir yazıda, bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com
Eski NBA oyuncusu Ben Gordon, The Players Tribune'da paylaştığı yeni bir yazıda, bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Gordon, 11 sezonluk bir NBA kariyeri sonrasındaki zihinsel sağlığı hakkında bir hikaye yazdı ve Orlando Magic ile 2014-15 sezonunda kariyerini sonlandırdıktan sonra, birçok kez hayatına son vermeyi düşündüğünü belirtti:

"Yani, geriye kalan tek şey araftan kurtulmaktı. Kendimi öldürmeye takıntılıydım. Tüm araştırdığım, düşündüğüm şey buydu. Bir gece panik ataklarım o kadar kötüye gitti ki aklıma gelen tek şey kaçmaktı. Size şöyle söyleyeyim... bir hayvan gibi oluyorsunuz. İçgüdüsel bir şey."

"HASARLI DEĞİLSİN, BİZİM GİBİ İNSANSIN"

Gordon'un kariyeri sona erdiğinde, zihinsel sağlığının hızla kötüleştiğini belirtti:

"Tüm kariyerim boyunca, koyun kıyafeti giymiş bir kurt gibiydim. Ama basketbol topum artık olmadığında, kurt dışarı çıkmaya başladı. Artık saçlarımı kesmek umurumda değil, tıraş olmak umrumda değil. Artık kafamın içindeki düşünceler dışında hiçbir şey umrumda değil."

"Akıl hastalığı herkese dokunur. Her topluluğa, her insana. Ya sana ya da sevdiğin birine bir noktada dokunacak... Umarım bu hikaye, okuyan birine yardımcı olur. Bu hikaye ile bağlantı kurabiliyorsan, benim yaptığımı yapma. Yardım al. Çünkü sen deli değilsin. Hasarlı değilsin. Sadece bizim gibi insansın."

NBA'deki 11 sezon boyunca Gordon, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Charlotte Hornets ve Orlando Magic formaları giymişti.


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