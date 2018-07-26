Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına Ayew'den yanıt, F.Bahçe'den mesaj

FENERBAHÇE DE SOHBETE DAHİL OLDU

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı, Fenerbahçe'nin yeni transferiiçin hoş geldin mesajı yayımladı.Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis,ifadelerini kullandı.Andre Ayew de kısa süre sonra Gomis'in mesajına teşekkür etti.Ayew, mesajındaifadelerine yer verdi.Bu konuşmanın ardından Fenerbahçe de Ayew'e mesaj yolladı. Gomis'in "yanlış gitme" mesajına gönderme yapan Fenerbahçe, "Seni "doğru adreste" bekliyoruz Andre Ayew. Heyecanlıyız" paylaşımını yaptı.