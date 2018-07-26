  •  
    Ve Aboubakar için FLAŞ teklif yapıldı! Bitiyor...
  •  
    Gattuso, Galatasaray'ı önerdi! ''Terim'e git...''
  •  
    Ve bu kez imzayı atıyor! İkinci kez Türkiye'ye...
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...

Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına Ayew'den yanıt, F.Bahçe'den mesaj

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew için bir 'hoş geldin' mesajı paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Gomis'in 'Hoş geldin' mesajına Ayew'den yanıt, F.Bahçe'den mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 16:20
Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew için hoş geldin mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış gitme. Florya'da buluşalım, Böylece daha az trafik görürsün." ifadelerini kullandı.

Andre Ayew de kısa süre sonra Gomis'in mesajına teşekkür etti.

Ayew, mesajında ''Teşekkürler kardeşim. Bana çok güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde, trafikte tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım'' ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE DE SOHBETE DAHİL OLDU

Bu konuşmanın ardından Fenerbahçe de Ayew'e mesaj yolladı. Gomis'in "yanlış gitme" mesajına gönderme yapan Fenerbahçe, "Seni "doğru adreste" bekliyoruz Andre Ayew. Heyecanlıyız" paylaşımını yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için