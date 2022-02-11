'Gomis, Belhanda'yı Galatasaray'a çağırdı'

26 yıl sonra Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Milliyet Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.



Murat Sancak, Galatasaray'ın yeni Bafetimbi Gomis'in, Adana Demirspor'da forma giyen Younes Belhanda'yı sarı-kırmızılı takıma çağırdığını iddia etti. İşte Murat Sancak'ın açıklamalarının bir bölümü...



'GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ BELHANDA'YI ÇAĞIRMIŞ'



Ona bakarsanız Çin'den Belhanda'ya teklif geldi. Rakamı söylesem dudaklarınız uçuklar. Ama futbolcu gitmek istemezse ne yapacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda'yı aramış. 'Gel burada tekrar beraber oynayalım' demiş. Bunlar oluyor.



Benim 3 yıllık anlaşmam olan oyuncum Akintola'ya bile menajerler üzerinden rakibim olan bir takım, teklif yapıyor. Takımı da karıştırmaya çalışanlar var. Ben buradan bütün başkanlarıma söylüyorum. Sakın! Adana Demirspor'u karıştırmaya kimse kalkmasın. Karıştırmaya kalkarsanız, bir takımın nasıl karıştırıldığını ben size gösterebilirim. Hiç kusura bakmayın. Ben herkese açık davranıyorum. Birbirimize açık olalım. Tabii ki oyuncuya talip olabilirsiniz ama bunun muhatabı belli.



Başkan başkanı arar ister, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. O da vermek isterse zaten verir. Menajerlerin oyuncağı olmayalım. Kendisi bilmez hadsiz menajerler de var. Zaten o menajerleri sosyal medyada afişe ederim. Hatta gördüğüm yerde de rezil ederim. Sen kimsin benim anlaşmalı oyuncumu kalkıp yoldan çıkartmaya çalışıyorsun, kafasını bulandırıyorsun? Sen Adana Demirspor'un düşmanı mısın? Bu düşmanlıktır. Yakışmaz.



Geçen akşam İstanbul takımlarındaki bir oyuncu ile ilgili sportif direktör ile görüştüm. Dedi ki 'Futbolcu ile görüşün, eğer isterse başkanla görüşürüz.' Kalktık gece saat 1'de başkanı aradık. 'Başkan bu oyuncuya talip olursak gönderir misin?' 'Yok ihtiyacım var' dedi. 'Allah yolunu açık etsin' dedim. Futbolcu ile de muhatap olmadım yani. Olmamak gerek. Bütün başkanlara uyarım olsun, menajerlerin elinde oyuncak olmayalım.



'UCUZA VERECEK OYUNCUM YOK'

ABDULKADİR PARMAK VE YUSUF SARI SÖZLERİ



Adana Demirspor'un başarılı başkanı, transfer döneminde teklif gelen oyuncularını neden vermediğini açıkladı. Trabzonsporlu taraftarlardan biraz eleştiri geldi bana bu konuda. Samet'i istediler bizden. Şimdi Samet yerli bir defa. Onu verdiğin zaman yerli stoper yok. Yabancı alman lazım. İyi bir yabancı stoperin bugünkü fiyatı en az 1.5-2 milyon Euro. Samet'e 3 milyon Euro bonservis verdim. Sonra araya girdiler 2 milyona düştüm şampiyonluk primi istedim 500 bin Euro. 2.5 milyon. Aslında 14 ayda alacağın stopere vereceğin para yani. O gözle bakıldığı zaman zarar oluyor.



Bize 2 oyuncu önerdiler. Abdülkadir Parmak ile Yusuf Sarı. İyi oyuncular. İşimize de yarardı. 'Onları verelim üzerine de 750 bin Euro verelim' dediler. Bakıyorsun ikisine 1 senede ödeyeceğimiz para 17 milyon. Zaten alacağın 750 bin Euro 11-12 milyon yapıyor.



Siirtli'ye sormuşlar. 2 kere 2 kaç eder diye. Alacak mısın satacak mısın demiş. Matematiği biliyoruz yani. Olmadı. Futbolcu gitmek istiyordu, ben de gitmesini istiyordum. Ancak kendisine söyledim. Ben seni ucuz, değersiz göndermem. Değerini verirlerse ancak gidebilirsin. Yoksa bir futbolcu gitmek isterse ben gönderirim ama gitmek istiyor diye kalkıp değerinden ucuza verecek oyuncum yok.





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