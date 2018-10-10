GOLLERİN HEPSİ PUAN GETİRDİ

En çok Hugo Rodallega attı

EN GOLCÜ SAVUNMACI NOVAK

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Trabzonspor'un attığı 17 golün 12'si yabancı oyunculardan geldi.7. haftada Kasımpaşa'yı, 8. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşırken yabancıların katkısı ön plana çıktı.Trabzonspor'un 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor. Alınan 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancı futbolcular attıkları gollerle önemli katkı sağladı.Bordo-mavili ekipte Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1 gole imza atarken yabancılardan en çok gol katkısı alan 3. takım oldu. Kasımpaşa 1'nci, Beşiktaş ise 2. sırada.Trabzonspor savunmanın solunda görev yapmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Filip Novak ise Süper Lig'in 2018 takviminde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu. Novak, 2018 yılında 5 gole imza attı.