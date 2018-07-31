Golf tutkunları Bodrum'da buluşuyor

Şampiyonlar 5 Ağustos'ta belli olacak

en büyük destekçisi Turkcell'in ismini verdiği "Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum" haftasonu başlıyor.Turkcell Platinum tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, 5 Ağustos'ta noktalanacak. Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek turnuvada iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de ye aldığı ulusal ve uluslararası 100'ü aşkın sporcu mücadele edecek.4-5 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvaya, başta Taralarında yer aldığı birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.Bodrum Ortakent'te yer alan Bodrum Golf Kulübü'nün 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanacak Turkcell Platinum Golf Challenge'ta sporcular, 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar A-B' ve 'Gençler' olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak. Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek görkemli ödül töreniyle son bulacak.