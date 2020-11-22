Gökhan Töre eksiğine rağmen 'Buradayım' dedi

Sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, Başakşehir maçının ikinci yarısında formasına geri kavuştu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gökhan Töre eksiğine rağmen 'Buradayım' dedi
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22 Kasım 2020 13:18
Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre, yedekler arasında yer aldı.

Milli arada pek çok antrenmanı kaçırmasına rağmen salonda çalışan ve takımını yalnız bırakmak istemeyen tecrübeli futbolcu, 71. dakikada Ghezzal'ın yerine girdi. Maç eksiği olduğu gözlerden kaçmayan Gökhan, her şeye rağmen gelecek haftalar öncesi iyi bir alternatif olduğunu kanıtladı.



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