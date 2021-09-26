Gökhan Töre'den kötü rekor

Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği maçta 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında en düşük pas isabet yüzdesi yakalayan isim oldu...

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Töre'den kötü rekor
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26 Eylül 2021 14:29
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Beşiktaşlı Gökhan Töre, Süper Lig tarihine geçti…

Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği maçta 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında en düşük pas isabet yüzdesi yakalayan isim oldu.

Altay maçında 76 dakika sahada kalan Töre, yaptığı 22 pastan sadece 8'inde isabet sağlayabildi. 19 top kaybı yaptı, 2 ortası da karavanaydı. Rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu, 3 çalım denedi.  

 

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