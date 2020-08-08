Gökhan Gönül ve Ali Koç diyaloğu ortaya çıktı

Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül'ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı

Haber; Milliyet
Gökhan Gönül ve Ali Koç diyaloğu ortaya çıktı
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08 Ağustos 2020 09:45
Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül'ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı ve karşılığını sarı-lacivertlilere imza atarak verdi

Seçim sürecinde aday olan Koç, herkesin tepki gösterdiği Gökhan'a sahip çıkarak, "Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül'ün gidişi büyük bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'a ulaşan Gökhan, "Benim için kendinizi seçim sürecinde zora sokmayın" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ HİÇ SİLMEDİ

2018 yılında başkan adayı olan Koç'un o dönem için eleştirilme ve oy kaybetme pahasına Gökhan'ı savunmasını milli sağ bek unutmadı. Futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp kendisini Beşiktaş'ta kabul ettirmesine rağmen, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi hiç silmedi.

Sarı lacivertli formayı giyerken yaptığı tüm paylaşımların da aynen durması da önemliydi.




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