Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından bir ismi daha açıkladı.Sarı - lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi biten sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını resmen duyurdu.Fenerbahçe'nin transferi açıkladığı paylaşımda, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder" ifadelerine yer verildi. Gökhan Gönül ise "Sevgi Limit Tanımaz" biz Fenerbahçe'yiz" ifadelerini kullandı.Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı.Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz."Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!""Aslında ailesinden bir süre uzak kalmış, en sonunda yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, hiç bu kadar heyecanlandığımı, mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. İmza töreninde de birçok şeyi konuşmak isterim. Burada kısa konuşmak istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İmza töreninde umarım birçok şeyi konuşuruz""Ben, Gökhan Gönül olduğum yere, bu camiayı hak ettiği yere getirebilmek için geldim buraya. Bugün Başkan'a da söyledim, ben umarım jübileyi burada yaparım. Ancak benim amacım burada jübile yapmak değil. 9 sene burada top oynadık ve birçok taraftar benim neler yapabileceğimi çok iyi biliyorlar. Aynı Gökhan'ı oynatacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."