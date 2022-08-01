Gökhan Akkan için transfer açıklaması

Çaykur Rizespor, transferde adı Fenerbahçe ile geçen Gökhan Akkan için bir açıklama yaptı.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi için herhangi bir transfer görüşmesinin sürdürülmediği aktarıldı.



Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde:



"Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."





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