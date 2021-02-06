Giuliano'nun penaltı kabusu

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de topun başına geçtiği üst üste iki penaltıdan yararlanamadı

Haber; Sporx.com
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Giuliano'nun penaltı kabusu
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06 Şubat 2021 16:29
Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Süper Lig'de penaltı kabusu yaşıyor.

Galatasaray ile oynadıkları maçta kullandığı penaltıda Fernando Muslera'yı geçemeyen Giuliano, Fatih Karagümrük karşısında da kazanılan penaltıdan yararlanamadı. 18. dakikada topun başına geçen Giuliano'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

Başakşehir'in bu sezon oynadığı 13 lig karşılaşmasında oynayan 30 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.



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