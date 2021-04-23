Giuliano büyük davayı kazandı: 5,35 milyon euro!

Başakşehir'de oynayan Giuliano, eski kulübünden yüklü bir tazminat almaya hak kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Giuliano büyük davayı kazandı: 5,35 milyon euro!
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23 Nisan 2021 17:16
Başakşehir forması giyen Giuliano'nun önceki kulübüne açtığı dava sonucu kesinleşti. Al Nasr kulübü, sözleşmesini nedensiz feshettiği için Brezilyalı oyuncuya 4,5 milyon euro tazminat ödemeye mecbur bırakıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Al Nassr'ın 4,5 milyon euro ile birlikte sözleşmesinin gereklilikleri nedeniyle kazandığı 850 bin euroyu da Giuliano'ya ödemesi gerektiği yönünde karar verildi. Böylece Giuliano, Al Nassr'dan toplamda 5,35 milyon euro alacaklı konumuna geldi.

Al Nassr'ın 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılacağı da bildirildi.



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