Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon planlamalarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan kadroya dahil ettikleri Flavio için bordo-mavililerin kapısını çaldı.



FLAVIO İÇİN GİRESUNSPOR DEVREDE



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'un önceliği Brezilyalı orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermek. Daha önce bazı Fransız ekipleriyle de adı anılan Flavio için henüz somut bir teklif gelmedi.



GEÇEN SEZON GİRESUNSPOR'DA KAÇ MAÇTA OYNADI?



Diabate ve Flavio'yu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan kiralayan Giresunspor, yeni sezon öncesi de kapıyı çaldı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, Giresun'da 34 lig maçına çıkarken, 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.





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