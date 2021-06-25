Giresunspor'da yeni yönetimde sürprizler olacak

Süper Lig ekibi Giresunspor'da, 10-17 Temmuz'da yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı. Çotanaklarda kongre öncesinde en çok merak edilen soruların başında; 'Yeni yönetim hangi isimlerden oluşacak?' sorusu geliyor.



Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in başkanlığında tek listeyle seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılan olağanüstü genel kurulda, geçen sezonki yönetimden kimlerle yola devam edileceği, eski yöneticilerden kimlerle yol ayrımına gidileceği ve yönetime katılacak yeni isimlerin kimler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.



Kulislerden edinilen bilgilere göre yeni yönetimde önemli sürprizler olabileceği değerlendiriliyor. Çotanakların başkanı Karaahmet'in, kongrede divan heyetine sunacağı listesine son şeklini vermek için görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.



Kaynak: Giresun Gazete



