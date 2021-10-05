Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor

GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2021 17:29
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yukatel Kayserispor maçının 29. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Erol Can Akdağ'ın ise dün çekilen MR'ı sonucu kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, her iki oyuncunun da tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.