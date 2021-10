Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yukatel Kayserispor maçının 29. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.



Erol Can Akdağ'ın ise dün çekilen MR'ı sonucu kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, her iki oyuncunun da tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.