Bursaspor'un peşinde olduğu'nun kulübü, forvet için Andy Delort ile imza aşamasına gelirken, Sio'nun da takımdan ayrılması an meselesi haline geldi.Hücuma takviye için arayışlarını sürdüren Bursaspor, Giovanni Sio'da karar kılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp bu transferin gerçekleşmesi adına Jires Kembo'yu da takas olarak kullanmayı planlarken Fransa'daki yeni gelişmeler Bursaspor taraftarını heyecanlandırdı.Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe, Sio'nun kulübü Montpellier'nin Toulouse'ta forma giyen Andy Delort ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Daha önce de hücum hattına geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Petar Skuletic'i dahil eden ve forvet oyuncusu Casimir Ninga'yı da Caen'e gönderen Montpellier'nin, Giovanni Sio ile de yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.Bursaspor ile Montpellier arasında yapılan görüşmeler devam ederken, Andy Delort'un transferinin gerçekleşmesinin ardından Sio'nun da yeşil beyazlı ekibe katılması bekleniyor.