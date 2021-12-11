Giovani Dos Santos, kendine 2. Lig'de kulüp buldu!

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Giovani Dos Santos, aylar sonra kendisine yeni bir kulüp buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Giovani Dos Santos, kendine 2. Lig'de kulüp buldu!
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11 Aralık 2021 16:19
Meksikalı futbolcu Giovani Dos Santos, kendisine Meksika 2. Ligi'nde bir kulüp buldu.

Londra 2012 Olimpiyatları'nda Meksika ile altın madalya kazandıktan sonra Barcelona, Villarreal, Tottenham, Galatasaray gibi büyük kulüplerin formasını giyen Dos Santos, daha sonra 2019'da LA Galaxy'e transfer oldu.

LA Galaxy'den Mart 2019'da ayrılıp 4 ay kulüp arayan Gio, Meksika'nın America takımına transfer oldu. America formasıyla 18 maçta 2 gol atan Giovani Dos Santos, 1 Temmuz 2021'den beri kendisine kulüp arıyordu.

Meksika 2. Lig takımlarından Tlaxcala'dan teklif alan Giovani Dos Santos, imzayı atmak üzere...

17 takımlı Meksika 2. Ligi'nde 16 maçta 19 puanla 13. sırada bulunan Tlaxcala, Giovani Dos Santos hamlesiyle sıralamada yukarı çıkmayı hedefliyor.

32 yaşındaki Giovani Dos Santos'un Ocak - Haziran 2010 tarihleri arasında Galatasaray formasını terletmişti.


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