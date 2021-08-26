Gigi Becali: "Octavian Popescu'yu satmam"

FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın istediği konuşulan Octavian Popescu'yla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Gigi Becali: 'Octavian Popescu'yu satmam'
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26 Ağustos 2021 16:48
Galatasaray'ın FCSB forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Octavian Popescu'yu istediğine dair Türkiye ve Romanya odaklı haberlerin çıkması sonrası Gigi Becali'den açıklama geldi.

Romanya'dan prosport'a konuşan FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın teklif yapıp yapmadığına dair gelen soruya, "Octavian Popescu satılık değil. 15 milyon euro'luk bir teklif gelse bile ilgilenmiyorum. Octavian Popescu'yu satmayacağım. Parayla değişilmez bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

GELİRSE 3. ROMEN OLACAK

Bu sezon FCSB'den Olimpiu Morutan'ı transfer eden Galatasaray, ayrıca Craiova'dan da Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmıştı.

TERİM: "ROMANYA'NIN EN ÖNEMLİ JENERASYONU"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, "Galatasaray önemli bir marka ve ismi her genci heyecanlandırıyor. Son 10 yıla baktığımızda Romanya'nın en önemli jenerasyonunu getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

18 YAŞINDA 42 RESMİ MAÇ

FCSB'nin 2020 yazında 200 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Octavian Popescu, sol kanatta forma giyiyor. Popescu, profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.


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