Giannis'in imzası, bu yaz diğer yıldızları da etkileyecek!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetkounmpo'nun supermax kontratı imzalama ihtimalinin, 2020 yazında yıldızların yer değiştirmesi durumunu etkileyebileceğine inanılıyor.



Önümüzdeki yaz NBA'deki en kritik durum, Giannis'in Bucks ile bir supermax uzatma kontratı imzalayıp imzalamayacağı olacak.



Birçok NBA takımı, 2021'deki serbest oyuncu döneminde müsait hale gelirse kendisini kovalamaya hazırlanacak ve Giannis, geleceğini bu yaz Bucks'a adamaya karar verirse, bu durum takımları diğer yıldızları takip etmek için açabilir.



ESPN'den Brian Windhorst, podcast'inde şunları söyledi:



"Yöneticilerle konuştuğum şeylerden biri, Giannis'in bu yaz Bucks ile kontrat uzatması durumunda, konuştuğunuz kişiye bağlı olarak bunun bir söylenti ya da gerçek bir soru olması gerçeği olsa da, Bucks kesinlikle bir bu yaz onu tutmak için büyük bir şansı olduğunu düşünüyor. Eğer bu yaz supermax uzantısını imzalarsa, tüm takımlar bir şekilde tasarruf durumuna gidebilirler, yani 2021 için cephanelerini hazırda tutmaya başlayabilirler. Bu yazın yıldız oyuncu hareketlerinin, Giannis'in kontratı imzalayıp imzalamayacağına bağlı olduğunu söylüyorlar. Eğer imzalarsa, birden bire bir sürü hareket görebiliriz."



