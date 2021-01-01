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Giannis, LeBron için: "Þampiyonsanýz, ligin en iyisi sizsiniz demektir"

Milwaukee Bucks süperstarý Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers yýldýzý LeBron James'in son þampiyon olduðu için, ligdeki en iyi oyuncu olduðunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarý Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers yýldýzý LeBron James'in son þampiyon olduðu için, ligdeki en iyi oyuncu olduðunu söyledi.

Giannis, medyayla yaptýðý bir sohbette, bu unvaný kendisinin deðil, LeBron'un hak etmesinin belli bir nedeni olduðunu belirtti:

"Elbette, ligdeki en iyi oyunculardan biri olduðunu düþünüyorum. Hiç þüphe yok. O bir þampiyon. Þampiyon olduðunuz sürece ligdeki en iyi oyuncusunuzdur. MVP'nin ya da sayý kralýnýn kim olduðu umurumda deðil. Þampiyonsanýz ve en iyi takýmdaysanýz, bence dünyanýn en iyi oyuncusu sizsinizdir."

%55.7 þut isabetiyle maç baþýna 29.0 sayý, 11.7 ribaund ve 5.9 asistlik sezon ortalamalarý ile Giannis de, birçok süperstar gibi bu yýl gözüne þampiyonluðu kestirmiþ durumda.


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