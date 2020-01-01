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Giannis, Knicks'e karşı 20 sayılık yenilgi için: "Biz bu değiliz..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın New York Knicks'e karşı aldığı 20 sayılık mağlubiyetin (110-130) ardından hayal kırıklığını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın New York Knicks'e karşı aldığı 20 sayılık mağlubiyetin (110-130) ardından hayal kırıklığını paylaştı.

Giannis, Bucks'ın özellikle savunmada daha sıkı oynaması gerektiğine olan inancını dile getirdi:

"Günün sonunda, daha sıkı oynamamız gerekiyor. Biz bu değiliz. Daha iyi oynamalıyız. Önceki maçta iyiydik ama yine de daha iyi olmaya devam etmeliyiz."

Antetokounmpo'nun 9/15 şut isabetiyle bulduğu 27 sayısı, son üç maçta ikinci mağlubiyetini alan Bucks için yeterli olmamıştı. Giannis ayrıca Knicks karşısında 13 ribaund ve 5 asist de kaydetmişti.

Bucks, geçtiğimiz sezonun NBA Finalisti Miami Heat ile arka arkaya karşılaşmalarının ilkini, Salı gecesi oynayacak.


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