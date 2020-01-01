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"Giannis, Heat'in Adebayo'yu bekletmeyip uzatma vermesinden etkilendi" iddiası

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Miami Heat'in Bam Adebayo'yu bekletmek yerine, uzatma kontratı vermesinden "daha fazla etkilendiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Miami Heat'in Bam Adebayo'yu bekletmek yerine, uzatma kontratı vermesinden "daha fazla etkilendiği" iddia edildi.

Heat, Adebayo ile maksimum uzatma kontratı üzerinde anlaşarak, yaklaşık 13 milyon dolar daha az maaş boşluğuna sahip olacak. Heat için bu durum maaş alanı işlemlerini karmaşıklaştırsa da, 2021'de Giannis'i alma olasılıklarını artırabilir.

Miami Herald'da yer alan bir raporda, durumla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Heat'in Giannis'i almayı kolaylaştırmak amacıyla Adebayo'dan bir yıl beklemesini istemektense ona uzatma kontratı vermesi, Antetokounmpo'yu iyi tanıyan bir kaynağa göre onu daha çok etkiledi."

Antetokounmpo ve Adebayo'nun arkadaş oldukları ve aynı menajeri paylaştıkları (Alex Saratsis) biliniyor.

Antetokounmpo'nun ötesinde, 2021 serbest oyuncu sınıfında Victor Oladipo, LeBron James, Paul George, Kawhi Leonard ve Jrue Holiday de yer alacak.

Miami'nin ayrıca, müsait olması durumunda Bradley Beal ile takas yapmakla da ilgilendiği belirtilmişti.


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