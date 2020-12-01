Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor

Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkat çeken Ghezzal'ın milli takıma davet edileceği bildirildi

, Fotoğraf; AA
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Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor
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01 Aralık 2020 15:18
Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulan Rachid Ghezzal'a milli takım kapıları açılıyor.

Son olarak 2018'de oynanan Afrika Kupası maçlarından sonra bir daha milli takıma çağrılmayan Cezayirli oyuncunun Djamel Belmadi tarafından milli takıma davet edileceği bildirildi. Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda Sofiane Feghouli ile beraber forma giyiyor.



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