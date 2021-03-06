Ghezzal: "Baskı G.Saray ve F.Bahçe'nin üzerinde"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Gaziantep maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Ghezzal: 'Baskı G.Saray ve F.Bahçe'nin üzerinde'
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06 Mart 2021 21:15
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Baskıyı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerine attıklarını ifade eden Ghezzal, "Çok zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken bulduk  ve işi biraz daha kolaylaştırabilirdik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi. Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum" dedi.


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