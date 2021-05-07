Fırtına'nın yapacağı kanat transferinde listenin en üst sırasında Gervinho'nun adı yazıyor... Yıllarca Roma ve Arsenal gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Fildişili yıldız, her geçen gün Bordo-Mavili formaya bir adım daha yaklaşıyor.



Parma'dan bonservisini almaya hazırlanan Gervinho ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe katedilirken, başarılı futbolcuya Trabzonspor ve şehirle ilgili bilgileri ise tanıdık bir isim verdi: Zokora. 3 sezon Fırtına'da oynayan Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho'ya Trabzonspor'u anlatırken, taraftarın futbola tutkusundan bahsetti. Zokora'nın vatandaşına vermiş olduğu referanslar transfer sürecini hızlandırırken, Trabzonspor Yönetimi kısa zamanda ön anlaşma imzalamayı hedefliyor.



Nwakaeme ile aynı tarife



2 yıllık kontrat teklifine sıcak bakan Gervinho'nun, Nwakaeme ile aynı ücreti (1.5 milyon Euro) alması beklenirken; bu rakam aynı zamanda garanti maaş bakımından tavan ücret olarak kabul ediliyor. Hücum hattının her iki kanadında görev yapan Gervinho, ileri uçta da ikinci forvet olarak oynayabiliyor.



