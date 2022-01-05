Gentry'nin lige isyanı: "NBA'in b*ktan bir kuralı işte!"

Alvin Gentry is fired up after the refs call this play a jump ball 😠 pic.twitter.com/S38KD1qoCI



— Kings on NBCS (@NBCSKings) January 5, 2022

Sacramento Kings başantrenörü Alvin Gentry, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan son maçtaki gizemli hava atışı kararı üzerine NBA'in kural kitabını suçladı.Kings'in sabaha karşı oynanan maçın son saniyelerinde Lakers'a karşı farkı kapatmak için yararlanabileceği çokbir pozisyonda maç hakemleri,serbest atış çizgisinden kaçırdığı şut sonrasıçemberden düşen topa dokunmamış olsa da, tuhaf bir şekildekararı vermişlerdi.Topa dokunulmadığı için başlamaması gereken hücum saatinin başlamış olması, hakemlerin bu kararının olası ana nedenlerinden biri olarak düşünüldü.Bu karar sırasında kenarda öfkeden çılgına dönen Gentry, maç sonrası basına yaptığı açıklamada hayal kırıklığını hakemlerden ziyade, NBA'in kural kitabına yönlendirdi:Kings bu sezon 23. mağlubiyetini alırken, Lakers 20-19'luk derecesiyle Batı'da yedinci sırada yer alıyor.