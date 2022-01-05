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Gentry'nin lige isyanı: "NBA'in b*ktan bir kuralı işte!"

Sacramento Kings başantrenörü Alvin Gentry, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan son maçtaki gizemli hava atışı kararı üzerine NBA'in kural kitabını suçladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings başantrenörü Alvin Gentry, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan son maçtaki gizemli hava atışı kararı üzerine NBA'in kural kitabını suçladı.

Kings'in sabaha karşı oynanan maçın son saniyelerinde Lakers'a karşı farkı kapatmak için yararlanabileceği çok önemli bir pozisyonda maç hakemleri, Malik Monk'ın serbest atış çizgisinden kaçırdığı şut sonrası De'Aaron Fox çemberden düşen topa dokunmamış olsa da, tuhaf bir şekilde hava atışı kararı vermişlerdi.


Topa dokunulmadığı için başlamaması gereken hücum saatinin başlamış olması, hakemlerin bu kararının olası ana nedenlerinden biri olarak düşünüldü.

Bu karar sırasında kenarda öfkeden çılgına dönen Gentry, maç sonrası basına yaptığı açıklamada hayal kırıklığını hakemlerden ziyade, NBA'in kural kitabına yönlendirdi:

"Bu NBA'in b*ktan bir kuralı işte. Hakemler yapması gerekeni yaptılar. Asıl değiştirilmesi gereken, bu kural. Hücum saatini başlatmamıştık. Bu bizim hatamız değildi. Aptalca bir kural yüzünden fatura bize kesilmiş oldu. Pozisyonun bizde olmaması ve topun bize geçmemesi resmen saçmalık."

Kings bu sezon 23. mağlubiyetini alırken, Lakers 20-19'luk derecesiyle Batı'da yedinci sırada yer alıyor.


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