Gedson Fernandes küllerinden yeniden doğdu

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana eleştirilen Gedson Fernandes, yeni sezondaki performansıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes küllerinden yeniden doğdu
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24 Ağustos 2024 11:24
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana orta sahadaki mücadeleci futboluna rağmen hücumda yeteri kadar takıma katkı sağlayamadığı için eleştirilen Gedson Fernandes, yeni sezonda ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayacağının mesajını verdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde daha hücumcu bir kimliğe bürünen Portekizli yıldız, Lugano'ya iki şık gol atarak maçın yıldızı oldu.

25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında ağları sarstı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda ilk defa bir maçta iki gol birden atmayı başardı.

Bu sezon dört karşılaşmaya da 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Giovanni van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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