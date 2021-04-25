Gedson Fernandes fark yarattı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Gedson Fernandes'in üstün formu da dikkat çekti.



Son haftalarda sürekli üstüne koyan ve Galatasaray'ın en çok çalışan ismi olan Gedson Fernandes, lig kariyerinin en fazla topla buluştuğu, isabetli pas yaptığı ve çalım attığı maçını oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncu 124 kez topla buluşurken, 87 isabetli pasla yüzde 96'lık pas yüzdesine ulaştı. 9 sahipsiz top kazanan Gedson, 5 kez de çalım attı.



