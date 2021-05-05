Gaziantep'te ilk başkan adayı belli oldu!

Gaziantep FK'da görevi bırakmaya hazırlanan başkan Mehmet Büyükekşi'nin yerine Cevdet Akınal hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te ilk başkan adayı belli oldu!
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05 Mayıs 2021 12:32
Gaziantep FK'da bu ay içinde veya Haziran başında yapılması planlanan olağan genel kurul hazırlıkları başladı.

Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; 2 yıldır görev başında olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi görevi bırakacak olurken yerine ise Cevdet Akınal'ın geleceği öğrenildi.

Kırmızı siyahlı kulüpte bayrağı devralma hazırlığında olan Cevdet Akınal'ın yönetim oluşturmak için kolları sıvadığı ve bir çok yeni ismin yeni yönetimde yer alacağı ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı. 

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