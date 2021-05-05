Gaziantep'te ilk başkan adayı belli oldu!

Gaziantep FK'da bu ay içinde veya Haziran başında yapılması planlanan olağan genel kurul hazırlıkları başladı.



Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; 2 yıldır görev başında olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi görevi bırakacak olurken yerine ise Cevdet Akınal'ın geleceği öğrenildi.



Kırmızı siyahlı kulüpte bayrağı devralma hazırlığında olan Cevdet Akınal'ın yönetim oluşturmak için kolları sıvadığı ve bir çok yeni ismin yeni yönetimde yer alacağı ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



