Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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09 Aralık 2021 16:09
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına cuma devam edecek.


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