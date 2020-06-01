Gaziantep FK'da Maxim ve Kayode krizi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Alexandru Maxim ve Kayode krizi yaşanıyor.Devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'den sezon sonuna kadar kiralanan Maxim, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen antrenman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşırken oyuncunun ayrılmak isteme sebebinin ise sözleşme şartlarıyla alakalı olduğu öğrenildi.Maxim'in yanı sıra Gaziantep FK'da veda mesajı atan bir başka oyuncuda Kayode olurken bu iki oyuncu takımın sabah yaptığı antrenmana mazeret bildirmeden katılmadıkları belirtildi. Oyuncularla ilgili olarak kulüp yetkililerinin menajerleriyle görüşme halinde olduğu öğrenilirken sabah antrenmanına katılmadıklarından dolayı noterli tutanak tutulduğu bildirildi.