Gaziantep FK'de sıradışı bir fesih nedeni

Gaziantep FK'dan ayrılması an meselesi olan Tomas Pekhart'ın kırmızı siyahlı takımdan ayrılmak istemesinin asıl sebebinin daha önceden Gaziantepspor'da oynarken intihar eden ve Çekya'dan arkadaşı olan Frantisek Rajtoral olduğu öğrenildi.



23 Nisan 2017'de kendini evde doğalgaz borularına asarak intihar edip yaşamına son veren o dönem Gaziantepspor'da oynayan Frantisek Rajtoral'ın milli takımda oynadıkları dönemden de yakın arkadaşı olan Tomas Pekhart'ın Gaziantep'e geldiği günden bu yana bu anlamda psikolojik bir rahatsızlık yaşadığı öğrenildi.



Gaziantep'e gelmeden önce transfer sürecinde de kırmızı siyahlı kulübün ikna turu yaptığı ve uzun uğraşlar sonucu transferini bitirdiği Pekhart'ın Gaziantep'te Rajtoral'ın başına gelen olayları hatırlamaya başlamasıyla her şeyin tersine gittiği bildirildi.



RAJTORAL'IN İNTİHAR ETTİĞİ EVE GİTTİ



Gaziantep'e adım attığı andan itibaren mutsuz olan Tomas Pekhart'ın buraya geldiği gün itibariyle sürekli intihar eden Rajtoral'ı bilinç altında taşıdığı öğrenildi.



Rajtoral'ın intihar ettiği evin bulunduğu bölgeye gidip kendine göre bir inceleme de yapan Pekhart'ın psikolojik sorunlarının artmasıyla birlikte Çekya'da bulunan eşiyle de sorunlar yaşadığı belirtildi.



TUVALETE GİRERKEN EŞİYLE TELEFONDA KONUŞTU



Tuvalete girerken bile bazı korkular içerisinde olan Tomas Pekhart'ın eşini görüntülü arayarak bu korkusunu atlatmaya çalıştığı ve bunun sürekli tekrarlanmasıyla birlikte eşiyle bazı sorunlarda yaşadığı bildirildi.



Tüm bu yaşananların akabinde menajeriyle konuşup Gaziantep FK'ya ayrılık konusunda kararını bildiren Pekhart ile görüşmeler başlarken oyuncunun ayrılması ile alakalı da her konuda anlaşmanın sağlandığı bildirildi..



HERŞEYDEN ŞiKAYET EDiYORDU



Gaziantep'e geldiği ilk günden bu yana huzursuz olduğu öğrenilen Tomas Pekhart'ın herseyden sürekli şikayet ettiği öğrenildi. Bir mutsuzluk ve umutsuzluk içerisinde yaşam süren Pekhart'ın şehri beğenmediği ve kulübü de benimseyemediği bildirildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ