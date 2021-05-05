Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto'dan ayrılık kararı

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi sezonun bitmesiyle birlikte olağan seçimli kongrenin gerçekleştirileceğini ve görevi bırakacağını bildirdi.
Süper Lig ekibindeki bu gelişmenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ayrılık kararı aldı.
Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Ricardo Sa Pinto "Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu bırakacağını açıkladı, ben de sezon sonu ayrılacağım. Kalan süreçte elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekibindeki bu gelişmenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ayrılık kararı aldı.
Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Ricardo Sa Pinto "Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu bırakacağını açıkladı, ben de sezon sonu ayrılacağım. Kalan süreçte elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.