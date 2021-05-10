Gaziantep FK'da 7 eksik var

Gaziantep FK'da salı günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına 7 eksikle çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da 7 eksik var
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10 Mayıs 2021 16:18
Gaziantep FK'da salı günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi Ricard Sa Pinto kadro oluşturmakta sıkıntı çekiyor.

Kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kana Biyik ve Alin Tosca'nın yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan Kevin Mirallas ve Osama Rashid ile kart cezalısı Miranda Ç.Rizespor ile oynanacak maçta görev alamayacaklar.

Aziz Tetteh ve Bilal Başacıkoğlu'nun da Pinto'nun tercihleri doğrultusunda Rize maçının kadrosunda yer almayacakları gelen bilgiler arasında yer aldı.

HABER: Ali BUDAK

 

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