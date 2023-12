Gazi binici, atın üzerinde özgürlüğe dönüşen hayatını olimpiyatla süsleme peşinde

Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, atın üzerinde özgürlüğe dönüşen hayatını olimpiyatla süslemeyi hedefliyor.



Belen, Şırnak'ın Görmeç bölgesinde 5 Nisan 2009'da gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu sol bacağının dizden altını kaybetti.



Tedavilerinin ardından 2011'de Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığında binicilik sporuyla tanışan gazi Belen, 30 hafta binicilik kursu aldı.



Türkiye Binicilik Federasyonunun birinci kademe antrenörlük eğitimini başarıyla tamamlayan Belen, ayrıca ulusal ve uluslararası katıldığı Para At Terbiyesi Yarışları'nda pek çok kez birinci oldu.



Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığındaki öğrencilere binicilik eğitimi de veren Binbaşı Belen'in hayali, her sporcu gibi paralimpik oyunlarında yarışmak.



- "Engelin sonradan olmasıyla doğuştan olması çok farklı"



Gazi Piyade Binbaşı Özgür Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta yaralandıktan sonra öz güvenini kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Olay yaşandığında 27 yaşımdaydım. Engelin sonradan olmasıyla doğuştan olması çok farklı. Sonradan engelli kalınca çok farklı sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Sadece bir uzvunuzu kaybetmiyorsunuz, onunla birlikte öz güven de gidiyor. Yürüme kabiliyetinizi kaybediyorsunuz, eskisi gibi koşma, hareket etme özgürlüğünüzü kaybediyorsunuz. Bu durumlar farklı soru işaretlerine neden oluyor. Bu konuda biniciliğin bana kattığı çok şey var."



Binicilik sporuyla öz güvenini geri kazandığını dile getiren Belen, "Terapide atların çok katkısı olduğunu düşünüyorum. 10 yıldan fazladır ata biniyorum. Benim için yaşam tarzı oldu. Ben bir bacağımı kaybettim ama dört bacak kazandım. Ben o şekilde bakıyorum. Atın üzerine bindikten sonra kanatlandığımı hissettim. Yerde hissettiğim engel veya kısıtlılık duygusu atın üzerinde özgürlüğe dönüştü." diye konuştu.



- "En büyük beklentim, olimpiyatlarda yarışan bir sporcu olabilmek"



Özgür Belen, olimpiyatların her sporcunun hayali olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hedefimiz olimpiyatlara katılabilmek. Bu uzun ve zorlu bir yol. Bu yolda da bazı zorluklar da var. Uluslararası yarışlara katılabilmek için benimle birlikte atımın da gelmesi gerekiyor. Bu konularda da bazı aşmamız gereken zorluklar var. Eğer aşılabilirse, atımla beraber bu yarışlara katılabilecek seviyede olduğumuza inanıyorum. En büyük beklentim, olimpiyatlarda yarışan bir sporcu olabilmek."





