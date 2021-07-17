Gavranovic'ten F.Bahçe cevabı: 'Neler olur, bilmiyorum!'

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olarak gösterilen İsviçreli golcü Mario Gavranovic'e Türkiye'ye gidip gitmeyeceği soruldu.



Hırvatistan'da Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, "Önümüzdeki birkaç hafta neler olacağını bilmiyorum. Şu anda Zagreb'de oldukça rahatım" cevabını verdi.



Geçen sezon Hırvatistan'da 40 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 19 gol atarken 9 asist yaptı.



İSVİÇRE'YE HAYAT VERMİŞTİ



Gavranovic EURO 2020'de son 16 turunda Fransa'ya 90'da attığı golle maçı uzatmaya götürmüş, penaltı atışları sonrası İsviçre tur atlamıştı.



Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında ilk sıralarda olmayan oyuncuyu "C Planı" olarak değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.







