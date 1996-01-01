Gasol, yeni doğan kızının ismiyle, Kobe'yi onurlandırdı!

Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Pau Gasol ve eşi Cat, ilk doğan kızlarına Elisabet Gianna adını vererek, merhum efsane Kobe Bryant ve ailesinin anısını onurlandırdı.



Gasol, Instagram'daki paylaşımına şu açıklamayı yazdı:



"Küçük kızımız nihayet burada!! Operasyon gerçekten iyi geçti ve daha mutlu olamazdık!! Güzel kızımıza çok anlamlı bir isim olan, Elisabet Gianna'yı verdik!!"



Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak ayındaki bir helikopter kazasında vefat eden dokuz kişi arasındalardı.



Bryant'ın eşi Vanessa, doğumu Instagram'da duyurarak şu şekilde kutladı:



"Vaftiz kızım burada!!!!"



Gasol ise Vanessa'nın gönderisine şu yorumu yaptı: "Seni seviyoruz kardeşim! Ellie Gianna'mız için en iyi vaftiz anne olacaksın."



"MUAZZAM BİR BAĞLANTIMIZ VARDI..."



2008'den 2014'e kadar Los Angeles'ta Bryant ile aynı takımda olan ve birlikte iki şampiyonluk kazanan Gasol, Lakers'tan ayrıldıktan çok sonra bile Bryant ailesiyle dostluğunu sürdürmüştü.



Gasol ve eşi, geçtiğimiz ay San Francisco yakınlarında Vanessa ve kızları Natalia, Bianka ve Capri ile bir tekne gezisi yapmıştı.



Pau, ESPN'den Omar Raja ile geçtiğimiz Mayıs ayında Bryant hakkında konuşurken, şunları söylemişti:



"Muazzam bir bağlantımız vardı, oldukça açık. Kendisi her zaman belirli derecelerde ve farklı biçimlerde, benimle ve hepimizle beraber olacak."



