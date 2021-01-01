Garnett, Timberwolves için yaptığı teklifi geri çekti

Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves'ı satın alma teklifini geri çektiğini açıkladı.



Hall of Fame oyuncu, teklifin bittiğini Instagram hesabında duyurdu ve herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.



Takım Sahibi Glen Taylor yaz aylarında, takımı tek bir koşulda satmaya istekli olduğunu, bunun da yeni takım sahibinin Wolves'u Minnesota'da tutmak olduğunu belirtmişti.



Garnett, Taylor ile geçmişte çalkantılı bir ilişkiye sahip olsa da, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp takımı satın almak için bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu söylemişti.



Ancak Wolves efsanesi, ekibin satış sürecine karışmamaya karar verdiğini duyurdu ve son Instagram hikayesinde Taylor'a laf çarparak, "Kendin olduğun için teşekkür ederim ve nasıl biri olduğunu biliyorum. İnşa ettiğimiz bu yapıyla sana iyi şanslar dilerim."



Garnett'in Timberwolves'u satın alma planı sona ermiş olsa da, ifadesine göre halen diğer NBA takımlarının yönetim kurullarında yer almayı planlıyor:



"Sanırım Seattle ve Vegas gibi başka yerlere odaklanmanın zamanı geldi."



Eski süperstar, NBA kariyerinin ilk 14 sezonunu Timberwolves'da geçirmiş, 10 kez All-Star seçilmiş ve bir MVP ödülü kazanmıştı.



